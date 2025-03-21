Gizemli figürü 10 Mart Pazartesi günü sahil yürüyüşü yapan Paula Regan ve eşi Dave fark etti. Regan, keşfiyle ilgili olarak "Baş kısmı tamamen iskelet gibiydi ancak kuyruğa benzeyen arka kısmı yumuşak ve süngerimsi yapıdaydı. Ne çürümüş ne de yapışkandı ama kesinlikle çok garipti" ifadelerini kullandı.

ÖNCE TARTIŞMAYA SONRA GÜLÜŞMEYE BAŞLADILAR

Daily Star'da yer alan habere göre olayın duyulmasıyla birlikte sahilde küçük bir kalabalık toplandı. Bazıları bunun bir gemi figürü ya da sürüklenmiş bir sanat eseri olabileceğini öne sürerken bazıları da uzaylı benzeri bir varlık olabileceğini iddia etti. Türlü teoriler ortaya atıldıktan sonra korku duvarı aşıldı; çevredekiler objeye yaklaşıp gülerek birlikte poz verdi. Yetkililer konuyla ilgili inceleme başlatırken, Thanet Bölge Konseyi ekiplerinin olaydan haberdar olduğu ancak şimdilik yorum yapmayacakları açıklandı.

Öte yandan geçen ay Pasifik Okyanusu'nda balıkçı Roman Fedortsov tarafından ykalanan ve "uzaylı" olarak tanımlanan garip deniz canlısı da büyük yankı uyandırmıştı. Denizden çıkan bu bilinmeyen varlıkların gizemi sürerken, Margate sahilindeki keşfin gerçek yüzü yetkililerin araştırmaları sonucunda netlik kazanacak. Ancak genel kanı; cismin 'şaka amaçlı' sahile yerleştirildiği veya bir gemiden düşen 'sanatsal bir ürün' olduğu yönünde...