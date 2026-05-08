MV Hondius yolcu gemisindeki salgınla bağlantılı olarak üçüncü bir İngiliz vatandaşında hantavirüs şüphesi olduğu açıklandı.

Bu hasta geminin Nisan ayı ortasında uğradığı uzak Tristan da Cunha adasında bulunuyor. Toplam beş hantavirüs vakası kesinleşti.

Hayatını kaybeden üç yolcudan birinin de bu virüsü taşıdığı doğrulandı. Şu an iki İngiliz erkekte kesinleşmiş vaka görülüyor.

Bunlardan biri Çarşamba günü tahliye edildikten sonra Hollanda'da stabil durumda tutuluyor. Diğeri ise geçtiğimiz ay Güney Afrika'ya nakledildi ve halen yoğun bakımda bulunuyor.

Eski bir polis memuru olan elli altı yaşındaki Martin Anstee Çarşamba günü Hollanda'ya tahliye edildi.

Antsee gemide keşif rehberi olarak görev yapıyordu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Anstee BBC kanalına yaptığı açıklamada "Şu an gayet iyiyim ve kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Güney Afrika'da tedavi gören altmış dokuz yaşındaki diğer İngiliz yolcu ise Nisan sonunda tahliye edilmişti.

Yetkililer bu hastanın yoğun bakımda olmasına rağmen her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

DSÖ ALARMA GEÇTİ

MV Hondius gemisinin hafta sonu Kanarya Adaları'na yanaşması bekleniyor. Bu kişilerin eve döndüklerinde kendilerini izole etmeleri gerekecek.

Sağlık yetkilileri geri dönen yolculardan kırk beş gün boyunca karantinada kalmalarını talep edebilir.

Dünya Sağlık Örgütü bu durumu ciddi bir olay olarak nitelendirdi. Yine de genel halk için riskin düşük olduğunu ve bunun yeni bir pandemi olmadığını vurguladı.

Salgının kaynağı henüz tam olarak bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus konuyla ilgili bazı detaylar paylaştı.

Ghebreyesus "İlk iki vaka Arjantin ile Şili ve Uruguay üzerinden bir kuş gözlem gezisine katılmıştı ve bu gezi virüsü taşıyan fare türlerinin bulunduğu alanları kapsıyordu" dedi.

Uzmanlar virüsün kemirgenlerden veya yakın temas yoluyla insanlardan bulaşmış olabileceğine inanıyor.

Belirtiler arasında ateş ve aşırı yorgunluk ile nefes darlığı bulunuyor. İngiliz yetkililer virüsün kamusal alanlarda yürümek gibi gündelik temaslarla bulaşmadığının altını çizdi.