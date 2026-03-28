Diplomasi dünyası, Londra’dan gelen bu haberle çalkalanıyor. Birleşik Krallık, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında çok sert yaptırım kararları aldığını açıkladı. 10 Haziran 2025’te alınan ve 2026’nın Mart ayı itibarıyla genişletilen bu ambargo dalgasına; Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç de tam destek verdi.

"İSTENMEYEN ADAM" İLAN EDİLDİLER!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin bizzat duyurduğu yaptırım paketiyle, iki bakanın İngiltere’ye girişi tamamen yasaklandı. Karar sadece seyahat yasağıyla da sınırlı kalmadı; Ben-Gvir ve Smotrich’in İngiltere’deki olası tüm mal varlıkları dondurulurken, bu isimlere şirket yönetme yasağı da getirildi.

SUÇLAMALAR YENİLİR YUTULUR CİNS DEĞİL!

İngiliz hükümeti ve müttefikleri, iki bakanı Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci şiddetini açıkça desteklemek ve Filistin halkına karşı "tahrik edici" söylemlerde bulunmakla suçladı. Özellikle zorla yerinden etme politikalarını savunan açıklamalarıyla tepki çeken bakanlar, uluslararası hukuku hiçe saymakla itham ediliyor.

İSRAİL KOALİSYONUNA BÜYÜK DARBE

28 Mart 2026 itibarıyla Orta Doğu’da savaşın gölgesinde alınan bu karar, Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı ortaklarına karşı Batılı ülkelerin bugüne kadar attığı en somut ve sert adım olarak kayıtlara geçti. Diplomatik kulislerde, bu yaptırımların ardından diğer AB ülkelerinin de benzer kararlar alıp almayacağı merakla bekleniyor.