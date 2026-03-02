Orta Doğu’da alevler yükselirken İngiltere safını netleştirdi! İngiltere Başbakanı Starmer, İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirterek, "İngiliz egemenliğindeki üslerin, İran’ın saldırı kapasitesini yok etmek üzere müttefikimiz ABD’ye açıldığını" açıkladı.

Özellikle Kıbrıs’taki İngiliz üsleri (Ağrotur ve Dikelya) ile Diego Garcia’daki stratejik noktaların operasyonun merkez üssü haline gelmesi bekleniyor.

"SALDIRI DEĞİL, SAVUNMA AMAÇLI BİR KARAR"

Başbakan Keir Starmer, Parlamento’da yaptığı konuşmada bu adımın "İran'ın devam eden saldırganlığına bir yanıt" olduğunu savundu. Starmer, İngiltere’nin bölgedeki müttefiklerini koruma yükümlülüğü olduğunu belirterek, ABD uçaklarının ve füzelerinin İngiliz topraklarından ve deniz aşırı topraklarından kalkış yapabileceğini teyit etti.

KRİTİK NOKTA: KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİ

Analistlere göre bu onayın en kritik ayağını Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur (Akrotiri) Hava Üssü oluşturuyor.

Hız ve Menzil: Kıbrıs, İran’daki füze rampalarına yönelik hava operasyonları için en stratejik kalkış noktalarından biri.

Lojistik Destek: ABD'nin yakıt ikmal ve istihbarat uçaklarının bu üsler üzerinden operasyonlarını koordine edeceği belirtiliyor.

İRAN'DAN SERT TEPKİ: "SİZ DE HEDEFSİNİZ"

Londra'dan gelen bu açıklamanın hemen ardından Tahran yönetiminden uyarı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, "Topraklarını saldırganlara açan her ülke, misilleme füzelerimizin meşru hedefi olacaktır" açıklamasını yaptı. Bu durum, İngiltere’nin sadece Orta Doğu’daki varlıklarının değil, doğrudan ada topraklarının da bir güvenlik tehdidi altına girmesi riskini doğurdu.