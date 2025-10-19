Konseyin hazırladığı resmi belge, İngiltere İçişleri Bakanlığı’na gönderilerek Sandal için süresiz oturum izni düzenlendi. Bakanlığın yazısında, sanatçının uluslararası başarılarına, dünya çapında kazandığı ödüllere, 8 dile çevrilen bestelerine ve 24 ülkede liste başı olan şarkılarına yer verildi.

Brexit sonrası kısıtlamalar arasında bir ilk

İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Ankara Anlaşması’nı yürürlükten kaldırmış, Türk vatandaşlarının vize ve oturum süreçlerinde önemli kısıtlamalar getirmişti. Bu nedenle Mustafa Sandal’a verilen ömürlük vize, büyük bir istisna olarak değerlendiriliyor.

Fazıl Say ve Athena’ya ret verilmişti

Daha önce 2019 yılında Fazıl Say, geçtiğimiz mayıs ayında ise Athena grubu, İngiltere’den vize alamadıkları için ülkede planladıkları konserleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

Sandal: 'Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdım'

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü popçu Sandal, "İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum! Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüm. Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici!" ifadelerini kullandı.

“Global Talent” programı

İngiltere, “Global Talent” (Küresel Yetenek) programı kapsamında, uluslararası alanda başarı göstermiş bilim insanları, sanatçılar ve yaratıcı profesyonelleri ülkeye çekmeyi hedefliyor. Bu özel vize, kişilere süresiz oturum hakkı tanıyarak onların üretimlerini sürdürmelerine olanak sağlıyor.