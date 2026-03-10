Birleşik Krallık Dışişleri, Nemalar ve Kalkınma Ofisi (FCDO), İran kaynaklı füze hareketliliği ve bölgedeki askeri gerilim üzerine Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. Yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki uçuşların devam ettiği ancak sınır bölgeleri için özel uyarıların geçerliliğini koruduğu belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN SEYAHAT UYARISI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran tarafından atılan bir füze NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, mevcut risklere rağmen Türkiye'nin büyük bir bölümü için "seyahat edilmemesi" yönünde, güvenlik gerekçesiyle uyarılarını yineledi.

Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki tüm bölgelere yönelik seyahatlerin durdurulması tavsiye edildi.

Hükümetin "seyahat edilmemesi" uyarısı verdiği bölgelere giden vatandaşların seyahat sigortalarının geçersiz kalabileceği ve kriz anında konsolosluk desteğinin kısıtlı olabileceği hatırlatıldı.

UÇUŞLAR HALA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki doğrudan uçuşlar kesintisiz devam ediyor.