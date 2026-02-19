Çocukları ünlü ve zengin kişilerle fuhuşa zorlayan Jeffrey Epstein'le olan bağlantıları sebebiyle prenslik ünvanı iptal edilen eski İngiliz Prensi Andrew Windsor-Mountbatten'ın evine baskın yapıldı.

Eski prensin Epstein dosyasında çıkan boy boy fotoğrafları ve Epstein çetesi mağduru Virginia Giuffre tarafından tehşis edilmesi şüpheleri en üst düzeye çıkarmıştı.

Andrew Windsor-Mountbatten. Solda: Reşit olmayan Epstein mağduru Virginia Giuffre ile birlikte

Eski prens, Norfolk'taki Sandringhram malikanesinde gözaltına alındı. Sivil görünümlü araçlar, köşke giriş yaptıktan sonra tutuklanan Windsor-Mountbatten ile çıkış yaptı.

Andrew Mountbatten-Windsor'un tutuklanması, eski prensin 66 yaşına bastığı gün gerçekleşti.

İngiliz polis, durumla ilgili resmi açıklama yaptı. Polis açıklamasında "Soruşturma kapsamında, bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir adamı kamu görevinde suistimal şüphesiyle tutukladık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz." denildi.

Tutuklanan Windsor-Mountbatten'ın araca bindirilme anı

İngiliz yasalarına göre suçu mahkemede kanıtlanmadan bir şüphelinin ismini kullanmak, yasalara aykırı. Bu sebeple polis açıklamasında eski prens Andrew'ın ismi kullanılmadı.

İngiltere tarihinde ilk kez, İngiliz Kralı'nın kardeşi çocuk istismarıyla bağlantılı suçlamalarla tutuklandı.

POLİS AÇIKLAMASI

Açıklamanın devamında polis“Adam şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır. Ulusal yönergelere uygun olarak, tutuklanan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca, bu davanın halen devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayınlamada dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın" ifadelerine yer verdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright ”Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Bu iddia edilen suçu soruşturmak için ortaklarımızla birlikte çalışırken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya olan kamuoyunun büyük ilgisini anlıyoruz ve uygun zamanda güncel bilgiler vereceğiz." diye ekledi.