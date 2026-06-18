İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 3,75'te tuttu. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.
Banka, enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi.
Açıklamada petrol fiyatlarındaki son düşüşün "cesaret verici" olduğu belirtildi.
İki politika yapıcı, fiyatlara ilişkin istikrarsız görünüm ve enflasyonun sürekliliği konusundaki endişeler nedeniyle derhal çeyrek puanlık bir faiz artırımı yönünde oy kullandı.
Komite, yönlendirmesini değiştirmezken yılın dördüncü çeyreğinde enflasyonun zirve yapacağına dair tahminini Nisan ayında öngördüğü yüzde 3,6'dan yüzde 3,25'e düşürdü.