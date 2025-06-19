İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklendiği gibi %4.25'te sabit tuttu.
BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullandı.
BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı açıklamada "Faiz patikası kademeli olarak aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Dünya genelinde öngörülmesi zor bir (tablo) olsa da İngiltere'nin iş gücü piyasasında yavaşlama işaretleri görüyoruz" dedi.
BoE gelecekteki muhtemel faiz indirimleri konusunda "kademeli ve temkinli" duruşunu koruduğunu açıkladı.