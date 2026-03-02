İran'ın İHA'larının geceden beri hedef aldığı dev İngiliz Hava Üssü Akrotiri'den kara dumanlar yükseliyor. İran İHA'larının bölgeyi vurmuş olabileceği söyleniyor.

İran saldırılar hakkında açıklama yapmadı, ancak Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü büyük oranda boşalttıklarını ve sadece kritik personelin üstte kaldığını açıkladı.

Diğer yandan Güney Kıbrıs basını, Kıbrıs'taki tüm İngiliz üslerinin boşaltıldığını iddia etti.

Bu esnada Yunanistan, Güney Kıbrıs'ı savunmak için iki fırkateyn ve iki savaş uçağı gönderdi.

Bu unsurlar, İran'ın insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için yürütülen operasyonlara katılacak.

Aynı zamanda, Güney Kıbrıslı yetkililer Akrotiri hava üssü üzerinde iki insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Reuters'a konuşan Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias "Kıbrıs'ı korumak için tüm yollara başvurmaya hazırız" dedi.