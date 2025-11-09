Türkiye'de çeşitli yayın evlerinde binlerce baskı adedine ulaşan ve neredeyse herkesin okuduğu Kürk Mantolu Madonna bu kez İngiltere'de gündem oldu.

The Guardian'da John Self kitabın neden popüler olduğunu inceledi.

İngiliz gençlerinin melankoliye olan ilgisinin incelendiği yazıda; genç kuşağın yalnızlık, yabancılaşma ve kayıp duygularını yansıtan eserleri yeniden keşfettiği kaydedildi.

Kürk Mantolu Madonna İngilizce'ye "Madonna ın a fur coat" adıyla çevrildi.

TİKTOK İLE FENOMEN OLDU 30 BİN SATTI

Kürk Mantolu Madonna'nın sosyal medyada, özellikle TikTok’ta varoluşsal hüznün sembolü haline geldiğini ortaya çıktı.

“Genç bir Türk adamın Berlin’de bir tabloya âşık olmasıyla başlayan hikâye, aşkın imkânsızlığı ve pişmanlık temalarıyla bugünün ruh haline şaşırtıcı biçimde yakın duruyor.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, romanın İngiltere’de satışlarının son aylarda dikkat çekici şekilde arttığı da aktarıldı.

Birleşik Krallık'ta neredeyse 30.000 adet satan Kürk Mantolu Madonna, Gurur ve Önyargı'yı bile geride bıraktı.

EKONOMİK ÇALKANTILARIN ETKİSİ

Makalede ayrıca kitabın bu kadar popüler olmasına ilişkin şu analize yer verildi:

"Peki ne oldu? Okumalarımızın zamanımızı yansıtması ve çalkantılı zamanlarda yaşıyor olmamız. Kürk Mantolu Madonna, 1920'lerin ekonomik çalkantılarına karşı bir tutku öyküsü: 2020'lerin ekonomik çalkantılarını yaşayan okuyuculara neden hitap etmesin ki?"