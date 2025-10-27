MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde PKK çekilme kararıyla “tarihi adım” attığını öne sürdü. Ancak rakamlar tam tersini gösteriyor. Terör örgütü Türkiye’deki silahlı unsurlarını 2013 yılındaki çözüm sürecinde olduğu gibi Irak’ın kuzeyine çekme kararı aldığını duyururken Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında terörist sayısının bu yılın başından itibaren 65 olduğu bildirildi. Bu teröristlerin de önemli bir bölümünün Irak sınır hattında yer alan terör örgütü PKK’nın Botan sahası diye adlandırdığı Siirt, Şırnak kırsalı ile sözde Behdinan sahası diye adlandırdıkları Hakkari ve ilçelerini kapsayan kırsal alanda barındıkları öğrenildi.

SIĞINAKLARA HAPSOLDULAR

Tunceli, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bingöl ve Batman kırsalında terörist bulunmadığı, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin kırsalında ise 3’er ve 5’er kişilik terörist grubun bulunduğu, bunların da gelişen üstün teknoloji cihazları, gece görüşlü yüksek çözünürlüğe sahip termal kameralar, fotokapanlar, İHA ve SİHA’lar nedeniyle yeraltındaki sığınaklara hapsoldukları bildirildi.

Sahnede de açıldılar!

TBMM’de, Apo ve PKK’lılara af, dağdan inenlere eve dönüş ve siyaset ile “Umut Hakkı” gibi tartışmalar sürerken PKK propagandası yapan “Koma Amed” adlı müzik grubu Diyarbakır’da sahneye çıktı. Kürtçe şarkılarını seslendirip konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak konserde konuşma yaptı. Konser için belediye otobüsleri ücretsiz çalıştı. Grubun kurucusu Suriye uyruklu Evdilmelik Bekir, PKK’ya katılmış ve Kahramanmaraş’ta girdiği çatışmada ölmüştü.