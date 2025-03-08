Tüm dünyada binlerce birçok kişi felç geçiriyor ve binlerce kişi de hayatını kaybediyor. Stroke Association yapılan bir araştırmaya göre, felçlerin yüzde 90'ının önlenebileceğine dikkat çekti.

Felç, beynin bir kısmına kan akışının durması sonucu meydana gelir. İnme Derneği, "Felç, beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde ve beyin hücreleri öldüğünde ortaya çıkar. Beyindeki hasar, vücudun hareket kabiliyetini, düşünceyi ve duyguları etkileyebilir" şeklinde ifadelere yer verirken, felcin etkileri beynin hangi bölgesinde meydana geldiğine ve hasarın ne kadar büyük olduğuna bağlıdır. İnme tıbbi bir acil durumdur ve belirtiler fark edildiğinde acil müdahale gerekebilir. İnme belirtilerini tanımak için kullanılan FAST testi, yüz zayıflığı, kol güçsüzlüğü, konuşma sorunları ve bu belirtilerin herhangi birini gördüğünüzde zaman kaybetmeden acil yardım çağırma gerektiğini hatırlatıyor.

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Bunun dışında felç, vücudun bir tarafında ani güçsüzlük veya uyuşma, konuşmada zorluk, görme kaybı, ani hafıza kaybı, baş dönmesi gibi belirtilerle de kendini gösterebilir. Bunlar felç ya da geçici iskemik atak gibi durumların işaretleri olabilir. Mini felç, semptomların kısa süreli olup 24 saatten daha az sürdüğü bir durumdur. Çoğu kişi bunu hafif bir durum olarak görse de TIA'nın ardından felç geçirme riski çok yüksektir.

Öte yandan bazı baş ağrıları felç öncesinde bir uyarı olabilir. Yapılan bir araştırma, felçten önceki yedi gün içinde baş ağrısı yaşayanların oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu tür baş ağrıları, felçten önceki günlerde artan bir yoğunluk gösterebilir.

Felç riski taşıyan bir diğer durum ise atriyal fibrilasyon (AF), yani düzensiz kalp atışlarıdır. AF, beyin pıhtılarının oluşmasına neden olabilir ve bu da felç riskini 5 kat artırır. AF genellikle belirti vermez ancak çarpıntı, yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomlar görülebilir.