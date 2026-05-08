Tallinn merkezindeki Lootsi Caddesi'nde yürütülen ofis binası inşaatı sırasında, yerin yaklaşık 1,5 metre derinliğinde 24,5 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir gemi gövdesi saptandı. Estonya Denizcilik Müzesi tarafından yapılan ilk incelemelerde, geminin 1360'lı yıllarda, Hansa Birliği'nin Baltık Denizi'ndeki ticari hakimiyeti döneminde inşa edildiği belirlendi.

AVRUPA'NIN EN ESKİ KURU PUSULASI BULUNDU

Gemi enkazı içerisinde yapılan detaylı aramalarda, Avrupa'da günümüze ulaşan en eski örnek olduğu saptanan bir "kuru pusula" keşfedildi. Yüzyıllarca yer altında kalmasına rağmen işlevselliğini koruyan pusulanın yanı sıra; deri ayakkabılar, silahlar, iş aletleri ve iyi korunmuş iki gemi sıçanı kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, geminin içindeki buluntuların durumuna dayanarak, geminin kontrollü bir şekilde terk edilmediğini, ani bir olay sonucu battığını değerlendiriyor.

TİPİK GEMİ MİMARİSİNE UYMUYOR

Kültürel Miras Dergisi’nde yayımlanan güncel araştırmada, geminin gövde analizlerine yer verildi. Yapılan incelemeler, geminin inşasında kullanılan meşe ağaçlarının büyük bölümünün kuzey Polonya’dan, bir kısmının ise batı Litvanya ve Tallinn çevresinden getirildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, geminin bazı gövde unsurlarının ve sızdırmazlık yöntemlerinin dönemin standart kalyon mimarisiyle örtüşmediğini, bu durumun geminin türünü belirlemeyi güçleştirdiğini bildirdi.

RESTORASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Boyutları nedeniyle dört parçaya bölünerek 13 saatlik bir operasyonla müzeye nakledilen gemi, şu an koruma altında tutuluyor. Finli uzmanların da katıldığı restorasyon sürecinde, ahşabın küflenmesini önlemek için nem seviyeleri anlık olarak takip ediliyor. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra geminin Estonya Denizcilik Müzesi'nde kalıcı olarak sergilenmesi planlanıyor.

Aynı bölge yakınlarında daha eski bir geminin daha gömülü olduğu saptanırken, arkeologlar bu bölgedeki kazıların ileri teknoloji yöntemleriyle yürütüleceğini açıkladı.