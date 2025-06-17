Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.
Buna göre, endeks Nisan'da yıllık bazda bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.
AYLIK BAZDA YÜZDE 1,6 AZALDI
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı.
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