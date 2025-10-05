Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuya ilişkin çözüm bulmasını beklediklerini belirtti.

Eyleme katılan Samet öğretmen, “Din kültürü öğretmeniyim. 2023 KPSS’de ve alanımda derece yaptım. 2024 Van’da girdiğim mülakatta 3’te 3 yapmama rağmen elendim. Şu anda inşaatta çalışıyorum. Bizim yerimiz inşaat değil. Biz öğretmeniz, okulda olmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘BİZİM SUÇUMUZ NE?’

Edebiyat Öğretmeni Sümeyye Hanım ise şöyle konuştu: “Ben marketlerde çalışarak okudum. Bizim suçumuz ben 8 aylık hamileyken edebiyat gibi zor bir bölümden kontenjana girmem miydi?”