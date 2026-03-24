Olay, saat 11.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 101. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kalıp çalışması sırasında dengesini kaybeden Hasan Ö., üzerinde çalıştığı tahta merdivenden yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düşmenin etkisiyle başını beton zemine çarpan ve ağır yaralanan işçi için itfaiye ekipleri seferber oldu. İnşaatın temel kısmında mahsur kalan Hasan Ö., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.