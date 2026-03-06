Arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran keşif, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Cenker Atila liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Roma İmparatoru Trajan döneminde (MS 2. yüzyıl) yeniden düzenlenen Bergama antik kentindeki bir mezarda bulunan cam şişenin içeriği, modern laboratuvar teknikleriyle analiz edildi.

İNSAN DIŞKISI VE KEKİK YAĞI TESPİT EDİLDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre, şişenin içindeki kahverengi kalıntıları inceleyen araştırmacılar, içeriğin insan atığı ve kekik yağının ana bileşeni olan karvakrol maddesinin bir karışımı olduğunu tespit etti. Uzmanlar, kekiğin bu karışımda dışkının keskin ve nahoş kokusunu maskelemek amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor. Bu bulgu, antik dönem reçetelerinde hastanın ilaç uyumunu artırmak için koku giderici ajanların kullanıldığına dair yazılı literatürle tam bir uyum sergiliyor.

FİZİKSEL ÖRNEĞE İLK KEZ RASTLANDI

Dışkı temelli farmakolojik tedavilerin antik Mısır, Çin ve Yunan tıbbi metinlerinde yer aldığı bilinse de, bu son çalışma Roma dünyasında bu uygulamanın varlığına dair ilk somut arkeolojik kanıtı teşkil ediyor. Dr. Cenker Atila, Greko-Romen tıbbi metinlerinde bu tür tedavilerin yaygın olarak tasdik edildiğini ama fiziksel bir örneğe ilk kez rastlandığını belirtti.

TEDAVİ AMACIYLA KULLANILDI

Günümüz tıbbında, özellikle dirençli bağırsak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan "fekal mikrobiyota nakli" uygulamaları, antik Romalıların "bağırsak kaynaklı maddelerin iyileştirici gücü" hakkındaki ilkel ancak temelli sezgilerini modern bir düzlemde doğrular nitelikte.

ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞİYOR

Araştırma ekibi, Türkiye genelindeki müzelerde bulunan diğer cam ve seramik kapları da inceleme altına aldı. Yeni keşiflerin, Roma tıp pratiğinin bilinmeyen veya "grotesk" kabul edilen yönlerini daha detaylı bir şekilde aydınlatması bekleniyor.