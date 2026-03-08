Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Steinhuder Meer Gölü, sularının ortasında ülkenin en küçük ve en ilginç yerleşim yerlerinden birini gizliyor. Kont Wilhelm von Schaumburg-Lippe tarafından inşa ettirilen Wilhelmstein Adası, tamamen insan yapımı bir kale-ada olma özelliği taşıyor. 1761 yılında bizzat Kont tarafından ilk taşın göle atılmasıyla başlayan bu iddialı proje, dönemin askeri stratejilerini ve teknolojik hayallerini günümüze taşıyor.

1800 KİLOGRAMLIK TAŞLARLA İNŞA EDİLEN KALE

Kont Wilhelm’in sadık ekipleri, 1761 ile 1765 yılları arasında her gün gölün ortasına teknelerle tonlarca inşaat malzemesi taşıdı. Günde yaklaşık 1800 kilogram taşın sulara dökülmesiyle yükselen zemin, başlangıçta 16 küçük yapay adacıktan oluşuyordu. 1767 yılına gelindiğinde bu adacıklar birleştirilerek ana kale adası tamamlandı. Kont, topraklarını korumak amacıyla burada 250 askerden oluşan özel bir birlik kurdu ve adayı 50 topla tahkim ederek bir askeri okula dönüştürdü.

DÜNYANIN İLK DENİZALTI PROJESİ

Adanın tarihini asıl ilginç kılan ise Kont Wilhelm’in sınır tanımayan mucit ruhu oldu. Mühendis Jacob Chrysostom Praetorius ile birlikte bir amfibi araç tasarlayan Kont, 1772 yılında dünyanın ilk denizaltısı olarak kabul edilen "Steinhuder Hecht" projesine imza attı. Tasarlanan 30 metre uzunluğundaki bu deniz aracı, sekiz kişilik mürettebatıyla 12 dakika su altında kalma hedefiyle kurgulanmıştı. Tarihi kayıtlar projenin tam olarak hayata geçtiğini doğrulamasa da, bu fikir denizcilik tarihinin en erken vizyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

DOĞAL PARK İÇİNDE BİR ASKERİ ANIT

Kont Wilhelm’in 1777 yılındaki ölümünün ardından kale, 1867 yılına kadar askeri amaçlarla kullanılmaya devam etti. Günümüzde 420 kilometrekarelik devasa bir doğa parkının merkezinde yer alan Wilhelmstein, Almanya'nın en küçük yapay adası unvanıyla turistleri ağırlıyor. Aristokrat bir ailenin miras bıraktığı bu yapay kara parçası, hem bir askeri kale hem de çılgın teknolojik icatların doğum yeri olarak tarih kitaplarındaki yerini koruyor.