Botsvana’daki Karowe madeninde çıkarılan ve bugüne kadar bulunan mücevher kalitesindeki en büyük ikinci ham elmas olan 2.488,32 karatlık "Motswedi", çıkarılmasından yaklaşık iki yıl sonra alıcı buldu.

Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond tarafından yayınlanan 2026 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, ağustos ayında satışı tamamlanan taş, şirketin 41 milyon dolarlık çeyreklik gelirine dahil edildi. Şirket, alıcının kimliğini ve satış bedelini ise açıklamadı.

AĞIRLIĞI 2488 KARAT OLARAK BELİRLENDİ

Ağustos 2024'te çıkarılan taşın ilk olarak 2.492 karat olduğu bildirilmiş, ancak temizleme işlemlerinin ardından nihai ağırlığının 2.488,32 karat olduğu tescillenmişti. Amerika Gemoloji Enstitüsü (GIA) verilerine göre Motswedi; şeffaf, açık kahverengi tonda, az sayıda kalıntı içeren ve mücevher kalitesinde tek bir kristal yapıya sahip.

Tarihteki en büyük mücevher kalitesindeki ham elmas unvanını, 1905 yılında Güney Afrika'da bulunan 3.106 karatlık Cullinan elması elinde tutuyor.

KÜRESEL PİYASA KOŞULLARI VE BELİRSİZLİKLER SÜRECİ UZATTI

Uzmanlar, piyasada bu büyüklükteki taşlar için standart bir fiyatlandırma referansının bulunmamasını ve taşın tek parça mı tutulacağı yoksa kesilerek birden fazla parçaya mı ayrılacağı yönündeki belirsizlikleri satış sürecinin uzamasındaki temel etkenler olarak gösteriyor.

Satış, laboratuvar üretimi elmasların artması ve doğal taşlara olan talebin zayıflamasıyla küresel elmas piyasasında yaşanan durgunluk döneminde gerçekleşti.

Adı Setsvana dilinde "su kaynağı" anlamına gelen Motswedi'nin çıkarıldığı Karowe madeninde, Temmuz 2026'da 1.305,4 karatlık bir başka dev elmas daha bulunmuştu.