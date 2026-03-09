Ali Can POLAT

Yeni trafik kanunu ile birlikte trafikte terör estiren birçok suçun cezası onlarca kat artırıldı. Bu suçlardan birisi olan modifiye araç cezalarına modifiye severlerden büyük tepki geldi, öyle ki Emniyet Müdürlüğü resmi açıklama yayınlamak zorunda kaldı. İçişleri Bakanlığı, nisan başına kadar ceza uygulanmayacağını duyurarak modifiye araç sahiplerine süre tanıdı.

Bu cezalarla birlikte tekel bayilerin maruz kaldıkları cezalandırma politikası da gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tekel bayilere kesilen cezaları hatırlatarak “Alkollü araba kullanmanın cezası 25 bin lira. Kırmızı ışıkta geçmenin ve ölümlü kaza riskinin cezası 5 bin lira. Yani alkollü araç kullanıp ölümlü kaza riski yaratmanın cezası 30 bin lira. Saat 22’den sonra büfeden 1 tane bira alayım evde içeyim dersen tekel bayisine 600 bin liradan fazla idari para cezası kesiliyor” dedi.

İFLAS FERMANI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise tekel bayilere uygulanan cezaların esnafı batırmak üzerine kurgulandığını söyledi. 110 liralık bir adet bira için esnafa 616 bin 308 lira ceza kesildiğini belirten Dündar, “1000 lira ya da 10 bin lira olsa anlarız. Ama 616 bin lira müthiş bir adaletsizlik yaratıyor. İktidar küçük esnafı bitirip piyasayı bir avuç şirkete teslim etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

APP plakalara 1 Nisan’a kadar süre verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda ‘APP’ olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını verdi. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı plaka ‘Amerikan Pres Plaka’ (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.