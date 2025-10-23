Bilim insanları ve yetkililer, Latince adı kabaca "insan yiyen" anlamına gelen ve canlıların etini yiyerek beslenen parazit bir sinek türünün ABD'ye doğru yayılması konusunda alarm verdi.

"Yeni Dünya kurt kurdu" (New World screwworm) olarak bilinen bu tehlikeli böcek, sadece hayvanlar için değil, nadir durumlarda insanlar için de ölümcül olabiliyor.

Meksika'da yüz binden fazla hayvanı etkileyen salgının ardından, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bu böceği hem gıda tedariki hem de ulusal güvenlik için bir tehdit olarak nitelendirdi.

Yeni Dünya kurt kurdu, aslında bir sineğin larva (kurtçuk) halidir. Bu sinek, yumurtalarını sıcakkanlı hayvanların ve insanların açık yaralarına bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar, canlının etini yiyerek beslenir ve bu durum ciddi, çoğu zaman ölümcül hasara yol açar.

100 binden fazla hayvana, yüzlerce insana bulaştı

USDA'ya göre bu parazit, çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar, vahşi yaşam ve nadiren de olsa insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

LA Times'ın haberine göre, normalde Güney Amerika'da görülen bu sinek türü, son birkaç yıldır durdurulamaz bir şekilde kuzeye doğru yayılıyor. Orta Amerika'yı geçerek Meksika'ya ulaşan böcek, burada 100.000'den fazla hayvana ve yüzlerce insana bulaştı.

Ağustos ayında ise ABD'nin Maryland eyaletinde, El Salvador'dan gelen enfekte bir kişide vaka tespit edilmesi, tehlikenin ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi. Bu olayın ardından ABD, Mayıs ayında Meksika'dan sığır ithalatını askıya almak zorunda kaldı.

Risk altında olan gruplar

İnsanlar için genel tehdit düşük olsa da, Kaliforniya Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Peter Chin-Hong, "İnsanların bunun farkında olması gerekiyor" diyerek uyarıyor. Dr. Chin-Hong'a göre, özellikle risk altında olan gruplar şunlar:

Kırsal kesimde yaşayanlar.

Çok küçük yaştaki çocuklar ve yaşlılar.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar.

Vücudunda açık yarası veya iltihabı bulunanlar.

Eğer salgın ABD sığır endüstrisinde yaygınlaşırsa, hayvan ölümleri ve azalan üretim nedeniyle gıda tedarik zincirinde ve et fiyatlarında ciddi etkiler görülebilir.

Bu "insan yiyen" böceğe karşı bilimsel bir savaş başlatılmış durumda. Yetkililer, üremeyi durdurmak için erkek sinekleri radyasyonla kısırlaştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca USDA, Teksas'ta haftada 300 milyon kısır sinek üretecek dev bir tesis inşa etmeyi planlıyor. Bu kısır sinekler doğaya salınarak, vahşi popülasyonun üremesi ve yayılması engellenmeye çalışılacak.

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle bu tür parazitlerin ve sivrisineklerle yayılan dang humması gibi hastalıkların daha da yaygınlaşabileceği konusunda uyarıyor.