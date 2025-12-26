Pagliara dei Marsi, İtalya’nın Abruzzo bölgesinden Girifalco dağının eteklerine kadar uzanan bir köy.

Bu köyde, insandan çok kedi var. Köyün boşalmış sokaklarında gezen kediler, sessiz bir huzura bürünmüş olan evlerin arasındaki tek ses haline geldi.

Nitekim bu sessizlik, Mart ayında bir bebeğin ağlamasıyla bozuldu. Köyde neredeyse 30 yıldır ilk kez bir bebek dünyaya geldi. Lara Bussi Trabucco’nun doğumu köy nüfusunu 20’ye çıkardı.

Evlerinin karşısındaki kilisede yapılan vaftize tüm köy katıldı. Kediler de oradaydı. Köyde bebek Lara'nın varlığı, yarattığı yenilik duygusu, köyde bayram havası yarattı.

Yüzlerce turist, sakinlerinin bile unuttuğu bir köye, Lara'yı göremeye geldi.

30 YIL SONRA İLK BEBEK, PEKİ NEDEN?

Lara’nın annesi Cinzia Trabucco, “Pagliara dei Marsi’nin varlığını bile bilmeyen insanlar, Lara’yı duydukları için geldi. Daha dokuz aylıkken ünlü oldu” diye konuştu.

Köy için bu doğum umut işareti. Ama aynı zamanda ülke çapındaki demografik krizin bir örneği.

İtalya’da doğumlar 2024’te 369 bin 944’e indi ve Istat verilerine göre 16 yıldır süren düşüş yeni bir dip yaptı. Doğurganlık oranı da rekor seviyede geriledi.

2024’te doğurganlık çağındaki kadın başına ortalama 1,18 çocuk düştü ve bu oran AB içindeki en düşük seviyelerden biri.

İş güvencesinin olmaması, gençlerin göçü, çalışan annelere yetersiz destek, erkek kısırlığındaki artış ve çocuk sahibi olmamayı seçenlerin çoğalması tabloyu derinleştiriyor.

2025’in ilk yedi ayına ilişkin ön veriler düşüşün sürdüğünü gösteriyor. Yirmi bölge içinde düşüşün en sert hissedildiği yerlerden biri de, Lara'nın köyü oldu.

Yine de, Lara'nın doğumu köyde büyük bir umut dalgası yarattı. Ziyaretçiler tarafından keşfedilen köy, belki de bir dönüm noktasına gelmiş olabilir.