Hindistan'da evlilik kararı alınırken ilk bakılan şey, çiftin astrolojik haritalarının uyumudur. Eğer kişinin yıldız haritasında Mars (Mangal), belirli evlerde (genellikle 1, 4, 7, 8 veya 12. evler) konumlanmışsa, o kişiye "Manglik" denir.

MARSIN GAZABI: MANGAL DOSHA

Hint astrolojisine göre Mars, hırçınlığı, ateşi ve savaşı simgeler. Bir Manglik ile "normal" birinin evlenmesinin felaket getireceğine inanılır. Bu inanca göre; evlilikte sürekli şiddetli kavgalar yaşanır. Manglik olmayan eş, kısa sürede hayatını kaybeder ya da maddi çöküş ve kronik hastalıklar aileyi esir alır.

ÇÖZÜMÜ AĞAÇLA EVLENMEKTE BULDULAR

Peki, bir Manglik aşık olursa ne olur? İşte burada Kumbh Vivah (Kova Evliliği) devreye girer. Lanete göre ilk eş öleceği için, kişi sembolik bir nesneyle evlendirilir. Böylece uğursuzluk o nesneye geçer.

Tercih Edilen "Eşler": Genellikle bir Muz ağacı, bir Peepal ağacı (Kutsal İncir) veya bazen tanrı Vişnu'yu simgeleyen altın bir put ya da su dolu bir toprak çömlek seçilir.

Törenin İşleyişi: Gerçek bir düğün gibi her şey yapılır; gelin/damat geleneksel kıyafetlerini giyer, dualar okunur ve eşe bağlanır.

Boşanma (Laneti Yok Etme): Tören bittikten sonra eş olarak seçilen ağaç kesilir ya da çömlek kırılır. Bu, "ilk eşin öldüğü" anlamına gelir. Kişi artık dul sayılır ve üzerindeki Manglik laneti kalkmış olur. Artık sevdiği insanla güvenle evlenebilir; çünkü o kişi artık teknik olarak onun ikinci eşidir.

ÜNLÜ BİR ÖRNEK

Dünyanın en güzel kadınlarından biri kabul edilen Bollywood yıldızı Aishwarya Rai, 2007 yılında Abhishek Bachchan ile evlenmeden önce bu haberlerle dünya gündemine oturmuştu. İddialara göre Rai bir "Manglik"ti ve laneti kırmak için bir muz ağacıyla sembolik olarak evlendirilmişti. Bu olay, geleneğin batı medyasında da tanınmasına neden oldu.