ABD istihbarat teşkilatı Central Intelligence Agency (CIA), ortaya çıkan bilgilere göre yapay zekayı analiz ve operasyon süreçlerine entegre ederek dijital ajan dönemini başlatmak için düğmeye bastı. CIA yapay zeka teknolojilerini kullandığı bu yeni çalışma ile casusluk kavramına teknolojik bir yükseliş yaşamayı hedefliyor.

SADECE BİR DESTEK ARACI DEĞİL

CIA yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre kurum bünyesinde kullanımı halihazırda devam eden yapay zeka sistemleri artık sadece destek araçları olarak kullanılmayacak. Yapay zeka analiz süreçlerinde aktif rol üstlenerek 'dijital ajanlar' olarak konumlandırılacak. CIA'in hedefleri arasında bu sistemlerin büyük veri akışlarını hızlı bir biçimde analiz ederek istihbarat alanında üretim sürecini hızlandırması bulunuyor.

CIA yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka destekli bu araçlar analistlerin yerini almayacak. Fakat rapor hazırlama, veri sınıflandırma ve eğilim belirlemem gibi analitik süreçlerde yapay zeka desteli sistemlerin önemli katkısı olacak.

OTONOM HAREKET EDEN AJAN EKİPLERİ

Kuruluşun son dönemde açıkladığı verilere göre tamamen yapay zeka ile düzenlenmiş bir istihbarat raporu hazırlandı. Ayrıca yapay zeka bu alanda yüzlerce proje yürüttü. CIA açıklamasan göre uzun vadede ise yapay zeka sistemleri yalnızca destekleyici değil aynı zamanda belirli görevlerde otonom şekilde hareket edebilen 'ajan ekipleri' olarak kullanılabilecek.

Uzmanlara göre yapay zeka tabanlı sistemler casusluk faaliyetleri de hız ve veri işleme kapasitesini artırabilir. Ancak aynı zamanda yanlış bilgi üretimi ve manipülasyon riskleri de bulunuyor. İstihbarat dünyasında yaşanan dönüşüm klasik tipteki insan kaynaklı casusluk yöntemlerinin yerini giderek daha analitik ve algoritmaya bağlı sistemlere bırakacak.