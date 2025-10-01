Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Fatih Mahallesinde bir evde zorla alıkonulan Muhammet Ş. adlı gence akıl almaz işkenceler uygulayan 9 sanığın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Haklarında, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile gece vakti birlikte yağma, eziyet etme” suçlarından Ağır Ceza Mahkemesine 30’ar yıl hapis istenen sanıklar birbirlerini suçladı.

20 KİŞİ BANA İŞKENCE ETTİ

İşkence mağduru Muhammet Ş. yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

-Cafe işleten Nezihe Şaşmaz ile Tiktok’ta tanıştık. Kısa süre kafesinde çalıştım. Sonra annesi Sibel ve kardeşi Nazar ile tanıştık. Nevcivan adlı kişi Nezihe ve arkadaşları tarafından gasp edildi. Evinden telefon ve giysi eşyaları çalındı, hesabından para aktarımı yapıldı. Nezihe bu olay sonrası tutuklandı.

-Beni de bu nedenle ifademi değiştirip suçu üstlenmem için alıkoydular. Nezihe’nin annesi Sibel, Nevcivan’a telefonda ‘Kızımın suçu yok onu uyuşturucuya düşürmüşler’ dedi ve Nevcivan’a şikâyetinden vazgeçmesi halinde 20 bin lira vereceğini söyledi.

-Telefonu kapattıktan sonra eve kadınlı erkekli 20 kişi geldi. Beni linç etmeye başladılar. Sibel Şaşmaz’ın talimatıyla önce her iki dizime çekiçle vurdular. Bıçak ile bacaklarımı kesmeye çalıştılar.

-Rakı şişesini kafama vurduktan sonra bu kez ellerindeki penselerle önce dilimi, sonra da ayak parmaklarımı çektiler. El ve ayaklarımı bağlayıp üzerime naylon damlattılar. Bu acıya dayanamadığım için bağırma sesi duyulmasın diye ağzıma çorap tıkadılar. Sibel de çekiçle dizlerime vuruyordu.

-Bu şekilde görüntülerimi çektiler. Hırsızlıktan tutuklanan Nezihe’nin kardeşi Nazar görüntülü olarak konuştuğu Şeyhmus adlı kişi de ‘Bu işkenceler sana az. Bekle ben gelince bak daha sana neler yapacağım’ dedi. Günlerce alıkonulduğum evde her türlü işkenceye maruz kaldım.

-Cüzdanımı, paramı ve kredi kartımı gasp ettiler. Sonra da içki ve uyuşturucu kullandıkları evin tüm temizliğini bana yaptırdılar.

-Ardından babamı ve halamı arayıp 15 bin lira karşılığında beni bırakacaklarını söylediler. Ailemin polise gitmesi halinde uygunsuz çekilen görüntülerimi sosyal medyada paylaşacakları tehdidinde bulundular.”

KOLLARIMI JİLETLEYİP SİGARA SÖNDÜRDÜLER

Muhammet Ş. ile birlikte işkencelere maruz kalan arkadaşı Ramazan D. ise ifadesinde, “Beni zorla bir araca bindirip bir eve hapsettiler. Kimliğimi ve telefonumu gasp ettikten sonra 3 gün bilmediğim bu evde kaldım. Ellerimi, ayaklarımı bantladıktan sonra çekiç ile vücuduma vurmaya başladılar. Pense ile ayak parmaklarımı çektiler. Yüzümde ve vücudumda sigara söndürdüler. Kollarımı jiletle kesip sopalarla beni dövdüler. Tüm bunları telefon ile kayda aldıktan sonra arkadaşım Muhammet’e yaptıkları işkence görüntülerini bana izlettiler. Hırsızlıktan tutuklanan Nezihe’nin işlediği suçu bizim üstlenmemizi istediler” dedi.

"HAKİM DE BİZİZ DEVLET DE"

İşkenceye maruz kalan gencin babası Hanifi Ş. ifadesinde, “Oğlum daha önce kafesinde çalışan Nezihe’nin tutuklandığını söyledi.

Sonra beni arayan kişi ‘Oğlun elimizde rehindir. Vereceğim adrese gel’ dedi. Gittiğimde bana Nezihe’nin tutuklandığını, hırsızlığa maruz kalan müşteki ile avukatın görüştükten sonra ifadesini değiştireceğini, oğlumun da hırsızlık suçunu üstlenmesini ve maddi zararı gidermemizi, aksi halde oğlumu bırakmayacaklarını söylediler. Bana ‘Devlette biziz, hakim de biziz. Oğlunun ölüsünü alırsın. Şimdi uzaklaş buradan dediklerimizi yap’ dediler. Sonra da Sibel Şaşmaz beni arayıp, ‘Kızım senin oğlun yüzünden cezaevinde. Oğlun suçu üstlenecek kızım ve arkadaşları serbest kalırsa bizde oğlunu bırakırız’ dedi. Oğlumu almak için gittiğimde Berzan adlı kişi kesici aletle iki kulağımın arkasını kesti” dedi.

Muhammet Ş.’ye işkence eden sanık Berzan Çakmak ise ona olan öfkesi ve kini nedeniyle pense, çekiç gibi aletlerle işkence ettiğini itiraf ederek şöyle dedi:

“Eve gittiğimde Muhammet’i Sibel, Nezan, Nazar, Reber, Ramazan ve Hasret adlı kişiler dövüyordu. Gözleri morarmış olarak ellerinden alıp yan odaya götürdüm. Burada önce yumrukladım. Sibel odaya elinde pense, çekiç, koli bandı ve bazı aletlerle geldi. Muhammet'in elini, ayaklarını ve ağzını bantladık. Sibel çekiç ile Muhammet'in diz kapaklarına vurdu. Bende pense ile ayaklarına ve koluna vurdum. Parmaklarını pense ile sıktım. Sibel naylon getirip üzerine damlatmamı istedi” dedi.

DİLİNİ PENSEYLE ÇEKİP VÜCUDUNA NAYLON DAMLATTILAR

Mahkeme, bir hırsızlık olayı ile ilgili tanık olarak ifadesini değiştirmesi ve suçu üstlenmesi için çete üyeleri tarafından zorla alıkonularak bir eve hapsedilen Muhammet Ş.’nin vücudunun tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili, ayak parmaklarının çekildiğini belirtti.

Ardından çekiçle diz kapaklarına, rakı şişesiyle kafasına vurulduğunu, göbeğine naylon eritilerek damlatıldığını, çığlık sesi duyulmasın diye ağzına kadın çorabı sokularak hırsızlık suçunu üstlenmeye zorlandığına dikkat çekti.

7 SANIĞA VAHŞETTEN CEZA YAĞDI

Mahkeme bu nedenle sanıklar Berzan Çakmak, Mehmet Narin, Nezan Fırat, Ramazan Güngörmez ve Sibel Şaşmaz’ı “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, eziyet etmek, silahlı konutta birden fazla kişiyle geceleyin yağma” suçundan 33 yıl 8’er ay, Nazar Şaşmaz 30 yıl 4 ay, Hasret Güngörmez 4 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanık Reber Fidan ile Barış Akyar ise delil yetersizliğinden beraat etti.