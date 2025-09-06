Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün ahşap evde çıkan yangında Huriye Dursun (85) ve engelli oğlu Şakir Dursun’u, bu sırada ATV’si ile bölgeden geçen Volkan Mısırlı’nın kurtarmak için içeri girdiği analara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Safranbolu ilçesi Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi’nde dün Huriye Dursun’a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Evde bulunan Huriye Dursun ve 50 yaşlarındaki engelli oğlu Şakir Dursun, bu sırada oradan geçen Volkan Mısırlı tarafından kurtarıldı. Ormana da sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangın sırasında ATV ile bölgeden geçen Volkan Mısırlı’nın anne ve oğlunu kurtarmak için eve girdiği anlara ilişkin güvenlik görüntüler ortaya çıktı