Bilim insanlarının yaptığı son keşif ilk insanlara dair yeni detayları da ortaya çıkardı. En önemli keşifler arasında yer alan bu araştırma sonucunda ilk insanların çok daha gelişmiş oldukları belirlendi.

Kenya'nın kuzeybatısındaki Turkana Havzası'nda yer alan Namorotukunan adlı arkeolojik bölgede yapılan kazı sonuçları, keskin yongalar, çekiç taşları ve taş çekirdeklerinden oluşan yaklaşık 1.300 antik alet bulundu. Ortaya çıkarılan bu bulgular, erken dönem insanların sanılandan yüz binlerce yıl önce bile sürekli olarak alet kullandığını gösteriyor.

Namorotukunan'daki yapılan kazılarda, yer altında üç farklı katmanda aynı türden aletler keşfedildi. Her katman bir öncekinden daha eskiye tarihleniyor. Bu da, insanların yalnızca belirli dönemlerde değil, sürekli olarak alet yapıp kullandığını kanıtlar nitelikte.

Bilim insanları daha önce de düzenli alet kullanımının 2,4 ila 2,2 milyon yıl önce başladığını düşünüyordu. Ancak yeni keşif, bu tahminleri geride bırakarak insanlık tarihinin başlangıcını yeniden şekillendirdi.

"İLK İNSANLARI HAFİFE ALDIK"

Araştırmanın öncülerinden George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Braun ilk insanlara dair, "Muhtemelen bu ilk insanları ve atalarını büyük ölçüde hafife aldık. Aslında teknolojiyi kullanarak değişime uyum sağlama yeteneğimizin kökenlerini, düşündüğümüzden çok daha eskiye yani en az 2,75 milyon yıl öncesine kadar takip edebiliyoruz." dedi.

KÜÇÜK BEYİNLERE SAHİPTİLER

Erken dönem insanlarının nispeten küçük beyinlere sahip olduklarını belirten bilim insanları, buna karşın büyük dişleri ve şempanze ile insan karışımı fiziksel özellikleri bulunduğunu belirtiyor. Bu bireylerin, Australopithecus adı verilen insan öncesi bir grupla birlikte yaşadığı düşünülüyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Namorotukunan'daki bu aletleri kullananlar büyük olasılıkla bu türlerden biri veya her ikisiydi.

Prof. Braun, "Daha önce alet kullanımının, insanların beyin boyutlarının büyümesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorduk. Ancak Namorotukunan’da gördüğümüz şey, bu aletlerin beyin boyutundaki artıştan çok önce kullanıldığı" diyerek bu ilişkinin tersine olabileceğini belirtti.

ALET KULLANMALARI HAYATTA KALMALARINI SAĞLADI

Bilim insanlarına göre bu aletler, ilk insanların farklı iklim koşullarına uyum sağlamalarına, yiyecek bulmalarına ve yeşil sulak alanlardan kurak otlaklara kadar değişen ortamlarda hayatta kalmalarına yardımcı oldu.

Yaklaşık 10 yıldır süren kazılarda bulunan bu taş aletlerin, nehir yataklarından toplanan kayaların "Oldowan" tekniğiyle şekillendirildiği belirlendi.

Prof. Braun, "Alet kullanımının geçici bir heves olup sonra ortadan kaybolduğunu düşünüyorduk. Ancak 300 bin yıl boyunca aynı uygulamanın tekrarlandığını gördüğümüzde bunun mümkün olmadığını anladık" ifadelerini kullandı.