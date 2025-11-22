Çin yapımı insansı robotu A2, ülkenin doğu şehirleri arasında 106 kilometre yürüyerek kapanmadan yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Şanghay merkezli Agibot tarafından geliştirilen android A2, 10 Kasım gecesi Suzhou'dan yola çıktı ve 13 Kasım sabahı erken saatlerinde Şanghay Bund'una ulaştı.

Pil değişimi olmadan 106 km yürüdü

Agibot'un hızlı sıcak değişim pil sistemiyle güçlenen A2 insansı robotu, tüm yol boyunca aktif kaldı ve 106.286 kilometre kat ederek yeni bir rekorun sahibi oldu. Bu mesafe ne kadar diye merak edenler için İstanbul-Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi arasındaki mesafeye denk geliyor.

Agibot'un kıdemli başkan yardımcı Wang Chuang yaptığı açıklamada; "Suzhou'dan Şanghay'a yürümek birçok insan için bile zor bir görev, ama robot bunu başardı. Bu, robotun donanımının serebellar denge algoritmalarının ve dayanklılığının olgunluğunu kanıtlıyor ve büyük ölçekli ticari dağıtım için sağlam bir temel oluşturuyor" dedi.

Karmaşık şehir içi Navigasyon yeteneği

A2'nin bu başarısı sadece dayanıklılıkla sınırlı kalmadı. Çift GPS modulü, LiDAR ve kızılötesi derinlik sensörleriyle donatılmış olan Agitbot A2, trafik ışıkları, dar geçitler ve kalabalık caddeler gibi karmaşık senaryolarda sorunsuz bir şekilde ilerledi.

Robot, gündüz ve gece istikrarlı algı sağlayarak asfalt yollar, fayanslu yürüş yolları, köprüler, dokunsal asfalt ve rampalar üzerinde, tüm trafik kurallarına uyarak yol aldı.

Yürüyüş sonunda muhabirlerle yaptığı röportajda robot yolculuğu hakkında konuşan A2, "makine hayatında unutulmaz bir deneyim" olarak tanımladı ve espirili bir şekilde "yeni ayakkabılara ihtiyacı olabileceğini" ima etti.

Öte yandan önceki rekorlara kısaca bakacak olursak, robotik teknolojisinin hızla geliştiği gösteren bu başarının öncesinde de denemeler yapılmıştı. Nisan ayında yine Çin'in Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından inşa edilen Tien Kung Ultra, 21 kilometrilik yarı maratonu 2 saat 40 dakikada tamamlamıştı. Agibot A2'nin 106 kilometrelik rekoru ise insansı robotların kapasitesinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.



Kaynak: XINHUA