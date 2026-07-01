Uzun yıllar boyunca sadece bilim kurgu filmlerinde ve fütüristik romanlarda karşımıza çıkan "sevgili robotlar" fantezisi, artık evlerimizin baş köşesine kurulmaya hazırlanıyor. Çinli robotik devi UBTECH, UWORLD markası adı altında yetişkin kullanıcıları hedefleyen tam boyutlu duygusal eşlik robotu U1'i vitrine çıkardı.

Haziran 2026 itibarıyla Çin'in dev e-ticaret platformu JD.com üzerinden ön siparişe açılan cihaz, teknoloji dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlığa yol açtı. Robotun nihai satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da, sadece on gün içinde yaklaşık 440 dolarlık ($440$) ön ödeme tutarını gözden çıkaran 4 bine yakın kişi satın almak için sıraya girdi. Bu yoğun ilgi, daha ürün piyasaya çıkmadan şirketin kasasına 1.4 milyon dolardan fazla kaparo girmesini sağladı ve pazarın bu tür yapay ilişkilere ne kadar aç olduğunu gözler önüne serdi.

GERÇEK İNSAN DOKUSU VE 88 AYRI EKLEM

Peki, binlerce insanı sıraya sokan bu göz alıcı satış rakamlarının arkasında ne yatıyor? U1, sıradan robotlardan çok farklı olarak, insan boyutlarında ve üst düzey donanımsal gerçekçilikle tasarlandı. Cihazın erkek versiyonu 183 santimetre boyunda ve 42 kilogram ağırlığındayken; kadın versiyonu ise 168 santimetre boya ve 35 kilogram ağırlığa sahip.

İnternette yayınlanan ilk görsel inceleme videolarında da açıkça görüldüğü üzere robot, insan tenini birebir taklit eden özel bir silikon cilt dokusuna sahip. Üstelik tamamen kişiselleştirilebilen yüz ve makyaj seçenekleriyle geliyor. Vücudunda tam 88 ayrı eklem noktası barındıran U1, alıştığımız o mekanik robot sertliğinden uzak, son derece akıcı, esnek ve doğal hareketler sergileyebiliyor.

Ancak U1'i gerçek bir "eş" haline getiren asıl devrim, arkasındaki gelişmiş duygusal yapay zeka teknolojisi. Tek şarjla 2 ila 4 saat arasında kesintisiz çalışabilen bu sistem; sahibinin ses tonunu, kelime seçimlerini ve anlık yüz mimiklerini saniyeler içinde analiz edebiliyor. Geçmişte yapılan tüm konuşmaları ve etkileşimleri hafızasında tutan robot, zaman geçtikçe karşısındaki insanın iletişim tarzına kusursuz bir uyum sağlıyor. Yani sizi dinledikçe, tam da duymak istediğiniz karakterde bir partnere dönüşüyor.

YAPAY AŞK GERÇEK İLİŞKİLERİ BİTİRECEK Mİ?

Bu pürüzsüz uyum ve korkutucu gerçekçilik, bilim ve psikoloji dünyasında devasa bir etik tartışmanın da fitilini ateşledi. Araştırmacılar, insana asla karşı çıkmayan, onu sürekli onaylayan ve tamamen sahibinin zevklerine göre şekillenen bu tür yapay varlıkların, bireylerde çok ciddi bir duygusal bağımlılık yaratacağı konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre, hiçbir çaba gerektirmeyen bu konforlu yapay ilişkiler, insanları inişli çıkışlı, fedakarlık ve emek isteyen gerçek sosyal bağlardan tamamen koparabilir.

Tartışmanın bir diğer boyutu ise madalyonun güvenlik yüzü. En mahrem anlarınıza tanıklık eden, zaaflarınızı, korkularınızı ve tüm tepkilerinizi anbean kaydeden yapay zekalı bir makinenin ev içinde serbestçe dolaşması, siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirmiş durumda.

Gelen eleştirilere karşı savunmaya geçen UBTECH yetkilileri ise kullanıcıların içini rahatlatmaya çalışıyor. Şirket, etkileşim verilerinin kesinlikle herhangi bir bulut sistemine aktarılmadığını; robotla yaşanan tüm anıların şifrelenmiş bir şekilde doğrudan cihazın kendi yerel hafazasında, yani çevrimdışı olarak saklandığını belirtiyor.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde kesin olan bir şey var: Robotik teknolojisi artık fabrikalardaki üretim bantlarını tamamen terk etti. Makineler artık endüstriyel birer araç değil; doğrudan insan psikolojisini, yalnızlığını ve en derin sosyal ihtiyaçlarını hedef alan yepyeni, devasa bir pazarın ana aktörleri haline geldi.