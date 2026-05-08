Sosyal medya devi Meta, Instagram platformunda sunduğu uçtan uca şifreleme (E2EE) özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Bir dönem "ultra güvenli" olarak pazarlanan ve kullanıcıların mesaj trafiğini tamamen gizli tutan bu özellik artık tarih oluyor.

ŞİFRELİ MESAJLAŞMA KALDIRILDI

BBC’nin raporuna göre; gönderici ve alıcı dışında hiç kimsenin mesaj içeriğine erişemediği uçtan uca şifreleme, yerini Gmail gibi yaygın servislerin kullandığı standart şifreleme sistemine bırakıyor. Meta cephesinden gelen açıklamada, bu kararın en büyük gerekçesi olarak "özelliği kullanan kişi sayısının az olması" gösterildi.

MESAJLARINIZA ERİŞİM SAĞLANABİLECEK

Yeni dönemle birlikte güvenlik standartları değişiyor. İşte kullanıcıları bekleyen temel farklar:

Erişim Yetkisi: Meta, gerekli gördüğü durumlarda (yasal talepler veya güvenlik incelemeleri) metin mesajları, görseller, videolar ve sesli notlara erişebilecek.

Veri Kaybı Riski: Şifreli sohbet özelliğini kullananlara, mevcut konuşmalarını ve medyalarını kaybetmemeleri için verilerini indirme seçeneği sunuldu.

Yeni Standart: Artık tüm doğrudan mesajlar (DM), standart güvenlik protokolleri altında saklanacak.

GİZLİLİK SAVUNUCULARINDAN SERT TEPKİ

Meta’nın bu hamlesi dijital hak savunucuları ve sivil toplum kuruluşları arasında büyük yankı uyandırdı. Kararı eleştiren uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor: "Uçtan uca şifrelemenin kaldırılması; özellikle gazeteciler, aktivistler ve çocukların çevrim içi güvenliği için büyük bir risk oluşturuyor. Bu, dijital gizlilik adına atılmış büyük bir geri adımdır."

Instagram kullanıcılarının, mevcut şifreli sohbetlerindeki verilerini yedeklemek için platformun sunduğu araçları en kısa sürede kullanmaları tavsiye ediliyor.