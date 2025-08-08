Amerikan teknoloji şirketi Intel’in CEO’su Lip-Bu Tan, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın çıkar çatışması nedeniyle kendisini istifaya davet etmesine yanıt verdi.

Trump, Perşembe günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, CEO’nun Çinli firmalarla olan bağlantıları nedeniyle “son derece çelişkili” olduğunu söylemişti.

Bu paylaşım da Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’un bu hafta Intel CEO’sundan Çin ile olan bağları, ülkenin yarı iletken şirketlerine yaptığı yatırımlar ve Çin ordusuyla bağlantıları olan diğer konular hakkındaki soruları yanıtlamasını istemesinin ardından gelmişti.

ETİK STANDARTLARA GÖRE ÇALIŞTIM

Bunların ardından Tan, Intel web sitesinde yayımlanan açıklamasında, Walden International ve Cadence Design Systems’daki geçmiş görevleri hakkında çok fazla yanlış bilgi dolaştığını, sektörde 40 yılı aşkın süredir çalıştığını, dünya çapında ilişkiler kurduğunu ve her zaman en yüksek yasal ve etik standartlar dahilinde çalıştığını ifade etti.

Intel yönetimiyle, gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri ortaya koymak için görüştüklerini belirten Tan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal ve ekonomik güvenliğini ilerletme konusundaki kararlılığını ve bu öncelikleri ilerletme konusundaki liderliğini takdir ettiğini vurguladı.

Tan, Intel Yönetim Kurulu’nun, şirketi dönüştürmek, müşteriler için yenilikler geliştirmek ve disiplinli bir şekilde uygulamak için yapılan çalışmaları tam olarak desteklediğini ifade etti.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde yarı iletken proses teknolojisini kullanarak yüksek hacimli üretime doğru ilerlediklerini görmenin heyecan verici olduğunu açıklayan Tan, bunun Intel’in ABD teknoloji ekosisteminde oynadığı önemli rolün kanıtı niteliğinde olacağını da sözlerine ekledi.