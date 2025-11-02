Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Serie A ekibi Inter, son oynadığı lig maçında deplasmanda Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle müsabakaya damga vuran isim olmuştu. Ancak Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, sürpriz bir karar alarak İtalyan taraftarları şaşkına çevirdi.

DİNLENDİRECEK

Ligde Verona'ya konuk olacak Milano ekibinde teknik direktör Cristian Chivu, yoğun fikstür nedeniyle Hakan'ı kulübeye çekecek. FCInter1908'in haberine göre; Rumen teknik adam, Fiorentina maçında 90 dakikanın tamamında sahada olan Hakan'ı Verona deplasmanında dinlendirmeyi düşünüyor.

Chivu'nın Hakan'ın yerine Nicolo Barella'ya forma vereceği iddia edildi. Barella'nın yanında ise Piotr Zielinski ve Petar Sucic'in yer alacağı aktarıldı. Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Manuel Akanji'yi de dinlendirmeyi düşündüğü ve üçlü savunmanın sağında Yann Bisseck'e görev vereceği iddia edildi.