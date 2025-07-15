Takım kaptanı Lautaro Martinez ve Başkan Giuseppe Marotta ile söz düellosuna girerek arası açılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği netleşiyor.
Galatasaray'ın yoğun ilgi gösterdiği milli orta saha için İtalyan kulübünden açıklama geldi.
KAPILARI KAPATTI
Football Italia'nın haberine göre; Inter Başkanı Giuseppe Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
Lega Serie A toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalyan futbol adamı "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" ifadelerini kullandı ve olası transfere yönelik kapıları kapattı.