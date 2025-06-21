Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının takımın başına geçen Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesinde DAZN'ın sorularını yanıtladı.

Chivu, transfer iddialarının merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'na dair sorulara yanıt verdi.

'TAKIMIN LİDERİ'

ABD kampında bulunan Inter'de adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Chivu, "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Inter’e 30 milyon Euro teklif etmeye hazırlanırken, milli yıldızın teklife 'evet' demesini bekliyor.