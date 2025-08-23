İtalya Serie A devi Inter, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için resmi teklifini sundu. Corriere dello Sport’un haberine göre; Milano ekibi, genç stoper için 16 milyon Euro’luk teklifini 20 Ağustos’ta Fenerbahçe yönetimine iletti.

FENERBAHÇE’NİN TUTUMU

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise oyuncuyu en az bir sezon daha kadroda tutmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Yusuf’un bonservisi için 20 milyon Euro’nun altında bir rakama sıcak bakmıyor. Bu durum, transfer görüşmelerini şimdilik çıkmaza sokmuş durumda.

GENÇ YILDIZA AVRUPA’DAN YOĞUN İLGİ

2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. PSG ve Bundesliga’dan bazı kulüplerin de radarında olan genç stoperin adı, sezon boyunca transfer piyasasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Akçiçek’in Mourinho’ya duyduğu hayranlık bilinse de, Avrupa’da üst seviyede forma giyme isteği de güçlü bir şekilde öne çıkıyor.

Inter cephesi, transfer politikasını genç ve uluslararası tecrübeye açık oyuncular üzerine kurmuş durumda. Yönetim, Yusuf’u gelecekte Alessandro Bastoni’nin alternatifi ve uzun vadeli çözüm olarak düşünüyor. Genç savunmacının kademeli olarak takıma entegre edilmesi ve önümüzdeki sezonlarda kadronun önemli bir parçası haline gelmesi planlanıyor.