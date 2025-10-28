Olay bu sabah saat 09.30 sularında Appiano Gentile çevresindeki SP32 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki adam, sağlık sorunları nedeniyle kontrolünü kaybederek karşı şeride savruldu. Tam o sırada aynı yönde seyreden Martinez’in otomobili yaşlı adama çarptı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopter destekli acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından SP32 karayolu güvenlik altına alınırken, polis ekiplerinin olayın tüm detaylarını aydınlatmak üzere soruşturma başlattığı açıklandı.

İspanyol file bekçisi Martinez’in kazadan yara almadan kurtulduğu, ancak yaşananlardan dolayı büyük bir şok içinde olduğu aktarıldı.

İlk Bulgular Ne Diyor?

La Repubblica’nın haberine göre, yaşlı adamın kısa bir süre önce kalp ya da başka bir sağlık problemi yaşadığı, bu nedenle aracının kontrolünü kaybedip şeritten çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili kesin nedenin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.