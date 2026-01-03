Günün yorgunluğunu atmak için karşısına geçtiğiniz dijital platformda videonun dönüp durması ya da önemli bir iş toplantısında sesinizin gitmemesi... Çoğumuz bu sorunu hemen servis sağlayıcısına bağlasak da aslında sorun evin içinde yaptığımız basit hatalardan kaynaklanıyor.

İşte evdeki internet performansınızı sabote eden ve mutlaka kaçınmanız gereken 6 kritik hata:

1- Modemi "Yerde" Unutmayın

Yönlendiriciler sinyalleri sadece ileriye değil, aşağı ve yanlara doğru da yayar. Modemi yere koyduğunuzda, sinyallerin önemli bir kısmı doğrudan zemine çarparak kaybolur. İnterneti "uçurmak" istiyorsanız modemi yerden yüksek bir rafa veya masaya yerleştirin.

2- Kalın Duvarlar Sinyal Düşmanı

Modemi evin en ücra köşesine veya kalın beton duvarların dibine yerleştirmek, sinyali bir hapishaneye kapatmak gibidir. Tuğla ve beton, Wi-Fi dalgalarını en çok emen malzemelerdir. Modeminizi açık ve mümkünse evin merkezinde bir noktada tutun.

3- TV ve Hoparlörlerden Uzaklaştırın

Modemi estetik görünsün diye televizyonun arkasına veya akıllı hoparlörlerin yanına saklıyor olabilirsiniz. Ancak bu cihazlar elektromanyetik dalgalar yayarak Wi-Fi sinyallerinizle "çarpışır" ve bağlantı kalitesini bozar.

4- Mikrodalga Fırın ve Aynalara Dikkat

En ilginç girişim kaynağı ise mutfakların vazgeçilmezi mikrodalgalardır. Wi-Fi ile aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanan mikrodalga fırınlar, çalıştıkları anda interneti felç edebilir. Ayrıca aynalar ve metal yüzeyler sinyali geri yansıtarak "ölü bölgeler" oluşmasına neden olur.

5- Görünmez Cihaz Yükü

Kullanmadığınız tabletler, akıllı telefonlar veya misafir cihazları... Ekranları kapalı olsa bile arka planda interneti sömürmeye devam ederler. Bant genişliğini rahatlatmak için kullanmadığınız cihazların Wi-Fi bağlantısını kesin.

6- Estetik Uğruna İnternetinizi Feda Etmeyin

Modemler bazen dekorasyonunuza uymayan "çirkin" bir kutu gibi görünebilir. Ancak onu dolapların içine hapseder veya televizyon ünitesinin arkasına gizlerseniz, sinyal gücünü kendi ellerinizle kesmiş olursunuz. Unutmayın; modem ne kadar çok "görürse", internet o kadar hızlı yayılır.