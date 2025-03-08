Google Earth kullanıcılarından biri, Reddit’te Antarktika’da dev bir insan yüzüne ait kesin koordinatları paylaştı. Paylaşılan koordinatlar “72°00'52″G 168°35'37″D” olarak belirlendi.

armees.com'un haberine göre görüntüde, buzla şekillenen ve yarı kapalı gözlerle çatık kaşlı bir yüz dikkat çekiyor. Bu keşif hızla viral hale geldi ve kullanıcılar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Efsanevi devler olan "Nefilim" mi?

Sosyal medyada tepkiler hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, Antarktika'daki bu yüzü, Mars’taki ünlü "Mars'ın Yüzü" kaya oluşumuna benzetti. Diğerleri ise, bu donmuş figürü, Transformers’ın ikonik karakteri "Megatron" olarak tanımladı. Bir kullanıcı, yüzü, Rudolf Steiner’ın eserlerinde tasvir ettiği Ahriman’a benzetirken (sanatsal bir göndermeyle), bir başka kullanıcı ise bu figürün Antarktika'da yürüdüğü düşünülen efsanevi devler olan "Nefilim" olabileceğini öne sürdü.

Bu farklı yorumların ardında, pareidolia fenomeni (yani, rastgele desenlerde yüzler görme eğilimimiz) de gündeme geliyor.

Tüm bu teorilerin yanı sıra, uzmanlar daha gerçekçi açıklamalarla konuyu ele aldılar. Bu yüzün, büyük ihtimalle gizemli jeolojik oluşumlar veya belirli bir açıdan bakıldığında görülen buzlarla şekillendiği düşünülüyor. Maptive, "Bu gözlemler, belirli bir açıdan ilginç görünen tuhaf kaya veya buz oluşumlarından ibarettir" şeklinde açıklama yapıyor. Google Earth blogunda ise, bu tür optik illüzyonların çoğunlukla arazideki ışık ve gölge oyunlarının sonucu olduğu ifade ediliyor.

Bu süreçte teknik hatalar da meydana gelebiliyor. Özellikle, bir panorama oluşturmak için birleştirilen birkaç fotoğraf sırasında, hareket eden öğelerin hatalı şekilde yakalanması, bu hayaletimsi figürlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.