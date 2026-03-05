İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in İran savaşında ABD'nin İspanya'da bulunan üslerini kullanmasına izizn vermeyeceklerini açıklamasının üzerine ABD Başkanı Donald Trump da yönetimine “İspanya ile tüm diplomatik görüşmeleri durdurun” talimatı vermişti. Bu haberin ardından X kullanıcıları, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in kararını öven Türk paylaşımlarıyla doldu.

Başlangıçta yorumlar ciddi bir tonda ilerlerken, kısa sürede mizahi içerikler öne çıkmaya başladı. Bu paylaşımlardan biri de Beşiktaş taraftarı İbrahim Dostel’in hesabından geldi.

Dostel, eski futbolcu Andrés Iniesta’nın İspanya Milli Takımı formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını, uzun ve dalgalı saçlarla montajlayarak paylaştı. Görsel kısa sürede sınırları aştı ve İspanya’da X’te günün en çok paylaşılan gönderilerinden biri oldu. Dostel, paylaşımına şu notu ekledi:

“Dünyada tek bir kel İspanyol bile kalmayacak.”

Görsel, İspanyol televizyonunda da gündeme taşındı. LaSexta kanalındaki “El Intermedio” programında sunucu El Gran Wyoming, olayı şu sözlerle anlattı:

“Beni en çok etkileyen uluslararası tepki, asil Türk halkından geldi. Beşiktaşlı İbrahim adlı vatandaşımız, tamamen gerçek bir paylaşım yaparak ‘Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak’ dedi.”

Wyoming, esprisini şöyle sürdürdü:

“Fotoğraf olarak da Iniesta’nın muhteşem saçlı bir görüntüsü eklenmiş. İspanyollar ve Türkler kardeştir. Sayelerinde artık Matamoroslardan çok Gemeliers’e benzeyeceğiz.”

ÖZGÜR ÇELİK DE İSPANYOLCA PAYLAŞIM YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İspanyolca “Zafere ulaşana kadar daima!” anlamına gelen "Hasta la victoria siempre! 🇹🇷🇪🇸" paylaşımında bulundu.