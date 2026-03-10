İstanbul’da görev yapan kâtip M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medya üzerinden kendisini "Kenan" olarak tanıtan Halil Kızmaz ile iletişime geçti. İkili arasındaki arkadaşlık kısa sürede duygusal bir ilişkiye dönüştü. Bu süreçte Kızmaz, yurt dışı yatırım siteleri üzerinden yüksek kazanç sağlama vaadiyle genç kadının güvenini kazandı. M.A., bu vaatlere inanarak farklı zamanlarda toplam 232 bin lirasını Halil Kızmaz’a gönderdi.

ADLİYE ODASINDA BİRLİKTE OLDULAR!

Sabah'ta yer alan habere göre, ilişkileri sürerken ikili, M.A.’nın çalıştığı adliyedeki bir odada bir araya geldi. İddiaya göre Halil Kızmaz, bu buluşma sırasında yaşananları cep telefonuyla gizlice kayıt altına aldı. Genç kadın, bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca dolandırıldığını fark etti ve Kızmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK YOKSA VİDEOYU PAYLAŞIRIM'

Dolandırıcılık şikâyetinin ardından Halil Kızmaz, elindeki gizli görüntüleri bir tehdit unsuru olarak kullanmaya başladı. M.A.’ya mesajlar gönderen şüpheli, şikâyetini geri çekmemesi durumunda bu görüntüleri ailesine ve çevresine yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Çaresiz kalan genç kadın, bu kez de "şantaj" suçlamasıyla yargıya başvurdu.

ŞANTAJDAN SABIKALI ÇIKTI

Olayla ilgili ifade veren Halil Kızmaz, telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etse de gönderilen mesajları hatırlamadığını savundu. Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri süren Kızmaz, suçlamaları reddetti. Ancak savcılığın hazırladığı iddianamede dikkat çekici bir detay yer aldı: Şüphelinin daha önce de başka bir "şantaj" suçundan hüküm giydiği anlaşıldı.

Savcılık, Halil Kızmaz’ın şantaj suçundan cezalandırılmasını talep ederek davayı açtı.