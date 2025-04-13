İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin iade süreci tartışmalara neden olurken, Kayseri'de yaşanan bir olay firmaların iade sürecine yönelik emsal bir karar alınmasına neden oldu.

Kayseri'de yaşayan ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında ünlü bir ayakkabı firmasının internet sitesinden bir çift bot satın alan Ferhat Ç., evine gelen ürün sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FİRMA İADE TALEBİNİ REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; söz konusu botlar için 350 TL ödeyen Ferhat Ç., her iki ayakkabının da sağ ayak için üretildiğini görünce firmaya ulaşarak iade talep etti. Firma, satın alma işleminin internetten yapıldığını öne sürerek iade ya da değişim talebi yapılamayacağını belirtti. Aldığı yanıt karşısında şaşkınlığa uğrayan Ferhat Ç., soluğu mahkemede alırken, firmanın sattığı üründeki ayıbı gidermesi için avukatı aracılığıyla dava açtı.

ALDIKLARI PARAYI MİSLİYLE GERİ ÖDEDİLER

Ayakkabı firmasının hiçbir şekilde kendileri ile uzlaşmadığını belirten Avukat Şeyma Karakoç, "Botların her ikisi de sağ çıkınca firmaya mail atarak ihtarda bulunduk. Ancak bize dönüş yapmadılar. Daha sonra tekrar mail attığımızda değişim yapamayacaklarını belirttiler. Hal böyle olunca biz de dava açtık. Tüketici hakem heyeti, bizi haklı bularak ayakkabı firmasının botları misli ile ödemesine hükmetti" dedi.

Hakem heyetinin kararının ardından kararı icraya koyduklarını belirten Avukat Karakoç, "Hem dava hem de icra masraflarıyla birlikte 350 liralık botlar firmaya 15 bin liraya mal oldu. Sadece misli ile ödenen ayakkabının fiyatı 6 bin 900 lira. Geri kalan tutar ise mahkeme ve vekâlet ücreti. Her şeyden öte bu karar, internetten alındığı için değişim yok diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacak" ifadelerini kullandı.