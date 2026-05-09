İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonunda ortak operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir takip edilen şüphelinin Alanya’da olduğu bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Tunahan Çetkin’in, İnterpol ve Europol tarafından yayımlanan uluslararası aranma kayıtlarında yer aldığı belirtildi. Şüphelinin ayrıca “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ile “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Çetkin’in bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yeni bir eylem hazırlığında olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu bilgi üzerine güvenlik birimlerinin operasyon sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.