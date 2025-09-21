Rusya'nın Eurovision'a 'aile değerlerine saygılı' alternatifi olarak sunduğu Intervision şarkı yarışmasının kazananı belli oldu.

20 ülkenin katıldığı yarışmada kazanan ise Vietnam oldu. Vietnamlı şarkıcı Duc Phuc, podyuma çıkarak Intervision kupasını kaldırdı.

Moskova’nın Sovyet döneminden sonra yeniden hayata geçirdiği bu yarışma, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğiyle gerçekleştirildi.

30 MİLYON RUBLE ÖDÜL, VİETNAM'A GİTTİ

Moskova yakınlarında büyük bir arenada düzenlenen yarışma Rus televizyonunda canlı yayınlandı. Asya’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Avrupa’ya birçok bölgede ekrana taşındı.

Etkinliğe Çin, Hindistan ve Brezilya gibi dev nüfuslu ülkeler de dahil oldu. Vietnamlı şarkıcı Duc Phuc, 'düşmanı püskürten bir kral' hakkındaki halk masalını konu alan şarkısıyla birinciliğe ulaştı.

Sanatçının güçlü vokalleri ve görsel efektlerle desteklenen sahne performansı jüri tarafından en başarılı eser seçildi.

Birincilik ödülü olarak 30 milyon ruble yani yaklaşık 360 bin dolar ve bir kupa verildi. Kırgızistan ikinci olurken Katar üçüncü sırayı aldı.

RUSYA VE DOSTLARININ YARIŞMASI

Rusya adına yarışan milliyetçi şarkıcı Shaman sahneye çıktı ancak Moskova’nın ev sahibi olması nedeniyle performansının değerlendirmeye alınmamasını istedi.

Yarışmada Rusya’nın dost ülkeleri arasında yer alan Belarus, Küba, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela’dan da katılımlar oldu. Yarışmaya ABD'yi temsil edecek bir şarkıcı da katılacakken, şarkıcı son anda vazgeçti.

Putin finali açtığı video mesajında dünyanın hızlı biçimde değiştiğini söyledi. Organizasyon komitesi, gelecek yılki yarışmanın Suudi Arabistan’da yapılacağını açıkladı.

'ELBİSE GİYEN SAKALLILARA' YER YOK

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarışma öncesinde yaptığı basın toplantısında geleneklerin ve kültürel değerlerin korunmasının önemini vurguladı.

Eurovision’u eleştirerek “bir elbiseyle çıkan sakallı adamın kazandığını” hatırlattı. Bu sözler 2014’te kazanan Conchita Wurst’a göndermeydi.

Rusya’da eşcinsellik propagandası olarak görülen her türlü eylem yasak ve LGBT hareketi 'aşırıcı siyasi örgüt' sayılıyor.