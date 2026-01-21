Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde 17 Ocak’ta bir apartman dairesinde ağır yaralı halde bulunan Helin Kutlay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Eşini hastaneye getirerek intihar ettiğini öne süren İsmail Kutlay, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Yapılan ilk incelemelerde, Helin’in alnının ortasından vurulduğu ve ateş edilme pozisyonunun intiharla uyuşmadığı değerlendirildi. Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Adli tıp ve olay yeri incelemelerinde İsmail Kutlay’ın elinde barut izine rastlanmazken, Helin’in hastaneye ulaştırıldığında ölümünün üzerinden uzun süre geçtiği belirtildi. Genç kadının ailesi ise Helin’in yaşam dolu biri olduğunu, intihar ihtimaline inanmadıklarını ifade ederek olayın aydınlatılmasını istedi. Aile üyeleri, Helin’in son günlerde boşanmayı düşündüğünü dile getirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.