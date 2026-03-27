Korkusuz



Sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın (27) 13 Mart’ta evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken, aile ve avukatları açıklamalar yaptı. Olay yerinde bazı alanlardan parmak izi alınmadığını ileri süren avukatlar, evde bulunan intihar notunun Ayşegül’ün el yazısı ile uyuşmadığını savundular.



Aile avukatlarından Mehtap Demir, olay yerindeki incelemelerde eksiklikler bulunduğunu söyleyip “Normal kapı dışında arkadan girilebilen bir alan var. Ancak bu noktadan herhangi bir parmak izi alınmamış. Şu anda o alandan yeniden parmak izi alınması için çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullandı. Eve gelen son kişi olan oyuncu Sunay Kurtuluş’un içeride 7 dakika değil, 1 saatten fazla kaldığını da öne sürdü. Diğer avukat Hasan Yılmaz ise Ayşegül’ün bıraktığı öne sürülen intihar notu için “Dosya içerisinde kanlı bir mektup bulunmaktadır. Ancak bunun müteveffanın el yazısıyla birebir uyumlu olmadığı kanaatindeyiz” yorumunu yaptı. Ayşegül’ün babası Erol Eraslan da “O yazı kesinlikle kızımın değil” dedi. Ayşegül’ün evinde bulunan notlarda “Kalbim kırık bunu aşamıyorum, özür dilerim. Lütfen köpeklerime iyi bakın, ben bazı şeyleri atlatamıyorum, ya ben hassasım ya da hayat hakikaten kötü, babamdan da özür dilerim annem kadar yalnızım. Bu hayatta ne anne ne baba sevgisi görmedim ki” yazdığı tespit edilmişti.