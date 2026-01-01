MHP’li Semih Yalçın’ın, açıklamasında “İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır” sözleriyle eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef almasına, Akşener’in ekibinden yanıt geldi.

Semih Yalçın’ın açıklaması, MHP Genel Merkezi’nin resmî sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"İP'İN KRİPTO ABLASI"

Yalçın'ın açıklamasında Akşener'e yönelik şu sözler dikkat çekti:

-İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır.

-Kripto Abla’nın öksüzleri, şimdi MHP’ye yönelik algı oyunları ve karalama kampanyalarından beslenmektedir.

"KABADAYILIĞINIZ SADECE KADINLARA MI?"

Açıklamaya, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ekibinden yanıt geldi.

MHP hesabındaki açıklamayı alıntılayan Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar, şu paylaşımı yaptı:

-Ne demek istediğini sormak için aradık ama her zamanki gibi kayıplara karışılmış. Madem telefonlarımızı açmaya cesareti yok, o zaman buyursun delikanlı ise buradan cevaplasın;

-Sizin kabadayılığınız sadece kadınlara mı?

-Kendinizi sadece kadınlara hakaret üzerinden mi ispatladığınızı hissediyorsunuz?

-Gerçi kadınlarla da yüzleşmekten tırsan bu kaçışlar, kabadayılığınızın da çapınızın da ederini belli ediyor.

-Cevaplarınızı çok korkarsanız buradan, biraz yüreğiniz varsa da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yüzüne söylemenizi bekliyoruz.