İBB Soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İPA Başkanı Buğra Gökçe cezaevinden 12 Punto'nun sorularını yanıtladı.

Gökçe şu ifadeleri kullandı:

"BEYTÜLMAL'A EL UZATMADIM"

“Şeref ve onurla söylüyorum ki cezaevinde bulunduğum bu sürede geçim sıkıntısı yaşıyorum. Çünkü biz maaşla geçinen insanlarız. Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı içindeyim. Babam bana ‘Oğlum sakın beytülmal’a el uzatma’ demişti. Ben hiçbir zaman Beytülmal’a el uzatmadım.”

"MEDYADAKİ İFADELER İDDİANAMEDE YER ALMAYACAK"

"Bir hazırlık ile tutuklama yapılmadı. Deliller toplanmadı, alınma kararı alınmış ve tutuklanmışız. İçerinin ağır koşullarında insanları iftiraya ve itirafa zorlayarak bu şekilde delil toplayarak dosyaları tekemmül ettirmeye çalışıyorlar. Mahkemeye, kamuya medyaya yansımayan ifadelerin iddianamede yer alacağını düşünüyorum. Kendi adıma bunların hiçbirinde yokum."

Mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Gökçe, "Vazgeçmemek lazım. Hukuk normları ile birlikte siyasetin özü halkın iradesidir. Seçim döneminde Türk milleti, kararı sandıkta vicdani gereklerine göre verecektir" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda mektup aldığını ifade eden Gökçe, "1000 küsur mektup aldım, gönderenlerin yarısından fazlasını tanımıyorum. Sosyal medyadan gelen yorumları da avukatlarım iletiyorlar. İnanılmaz bir teveccüh var. Çok sayıda insan bu mağduriyeti görüyor ve destekliyor" dedi.