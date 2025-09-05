İş insanı Suna Kıraç’ın kızı olan İpek Kıraç, daha önce aile içi ve hukuki sorunlar yaşadığı Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraç Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını açıklamıştı.

Paylaştığı karede baba-kızın el ele tutuşması dikkat çekti.

İpek Kıraç, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'. Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık" ifadelerini kullanmıştı.

İpek Kıraç, yoğun bakımdaki babası İnan Kıraç’ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Babasıyla el ele tutuştuğu bir fotoğrafı paylaşan İpek Kıraç, paylaşımına "Iyi ki doğdun Babam…. El ele…. Hep el ele…." notunu düştü.