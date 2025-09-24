Apple’ın geçtiğimiz hafta dünya çapında satışa sunduğu iPhone 17 serisi, sahiplerine ulaşmaya başlarken şikayetler de gecikmedi. Yenilenmiş kamera tasarımı, güçlendirilmiş işlemci ve iOS 26 işletim sistemiyle tanıtılan yeni modeller, Türkiye’de en az 77 bin TL’den satışa çıkmıştı. Ancak daha ilk haftadan teknik sorunlar gündeme taşındı.

Önce çizilme problemleriyle eleştirilen iPhone 17 ailesi, şimdi de bağlantı sorunlarıyla gündemde. 9to5mac’in haberine ve Reddit’teki kullanıcı raporlarına göre cihazlarda Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları kilit ekranı kapalıyken kopuyor, ekran açıldığında ise yeniden bağlanıyor.

Bu durum özellikle CarPlay kullanımında performans düşüşü ve ses sisteminde aksamalara yol açıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Şikayetler sadece bununla sınırlı değil. Kullanıcılar, AirPods ve diğer Bluetooth cihazlarında da sık sık bağlantı kopmaları yaşandığını bildiriyor. Sorunun yazılım kaynaklı olup olmadığı belirsizliğini korurken, Apple’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni seri daha ilk günlerinde satış başarısının yanında teknik sorunlarıyla da tartışma konusu olmuş durumda.